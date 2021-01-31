Відома українська співачка Надя Дорофєєва зачарувала перевтіленням

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка і з недавнього часу наставниця в проекті" Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва не втомлюється радувати шанувальників апгрейдами.

На своїй сторінці в Instagram вона залишила урок про те, як створити яскравий макіяж, щоб будь-хто захоплювався і дарував компліменти.

Так, вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, де крупним планом був знятий її портрет, яскравим акцентом якого стали нюдова помада і стильний чокер з метеликами. Зірка доповнила макіяж виразними стрілками на очах і тінями натуральних відтінків із золотистим блиском.

Звернення до класики не випадково, адже останнім часом набирає обертів, мода на натуральність, коли ніжні відтінки в макіяжі стали найкращим варіантом для будь-якого заходу. З таким макіяжем можна прийти як на важливе побачення, так і просто вийти на прогулянку з друзьми.

Шанувальники засипали Надю компліментами і зізналися, що вони раді, що зможуть повторити за нею такий же стильний макіяж. Вони назвали Надю найстильнішою виконавицею українського шоу-бізнесу. Були й ті, хто заявив, що вона дуже схожа на Анджеліну Джолі на цьому знімку.



"З Наді вийшов би відмінний візажист"," ви тут дуже на Анджеліну Джолі схожі"," Дааа, афігенний🔥"," тут прям на Джолі схожа))😘"," я подумала що це Маліфісента🗿"," як завжди шикарно🔥", " Надія, ви сліпучі.😍".

Нагадаємо, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без штанів влаштувала урок спокуси, провокаційні кадри.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в міні-топі і лосинах влаштувала безконтрольний спокуса перед дзеркалом.