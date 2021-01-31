Лютий принесе до України нові снігопади, мокрий сніг, ожеледь, ожеледицю, штормовий вітер і навіть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Погода в Україні 1 лютого буде зумовлена активним циклоном.
Тому в понеділок у центральних областях, на Півночі, на Харківщині, в Одеській та Миколаївській областях пройдуть опади.
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Очікуються снігопади, сніг змішуватиметься із мокрим снігом, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в більшості центральних областей навіть переважатиме дощ.
Синоптик попередила, що на дорогах у зв’язку такими погодними умовам, ситуація буде непростою.
Без суттєвих опадів будуть північно-західна частина України, Волинь, Рівненщина, більшість Львівщини та Закарпаття, а також південно-східна частина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Крим та переважна частина Херсонщини.
Штормовий південно-східний вітер очікується на Сході України.
Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі: вночі -6-12 градусів, вдень -2-5 градусів, на Закарпатті +1+3 градуси.
На решті території України протягом дня буде тепло, прогнозується +1+4 градуси, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині +4+9 градусів, в Криму до +10+14 градусів.
У Києві в понеділок, 1 лютого, очікуються снігопади та ожеледиця. Тому водіям та пішоходам варто бути дуже обережними.
Температура повітря в столиці найближчої ночі -6-9 градусів, завтра вдень -2-4 градуси.
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