Українські випускники з 1 лютого зможуть зареєструватися на основну сесію зовнішнього незалежного тестування (ЗНО-2021)

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти України. Реєстрація триватиме до 5 березня.

Важливо відзначити, що ЗНО-2021 проходитиме за новими правилами.

Повідомляється, що до 30 Квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки з часом і місцем проведення ЗНО. Результати тестів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 Червня.

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Вже відомий графік основної сесії ЗНО-2021:

  • 21 травня - хімія
  • 24 травня - іспанська, німецька, французька мови
  • 25 травня - англійська мова
  • 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)
  • 1 червня - українська мова, українська мова та література
  • 4 червня - історія України
  • 7 червня - фізика
  • 10 червня - біологія
  • 15 червня - географія

Що стосується змінених правил ЗНО-2021, то Міносвіти розширило кількість предметів, за якими учень може складати тести. Якщо в минулому році їх було чотири, то тепер-п'ять.

Також буде окреме тестування З української мови та з української мови та літератури.

Крім того, буде два рівні тестування з математики.

Для учнів, які здобувають повну середню освіту, у 2021 році чотири предмети (додалася математика) на ЗНО зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1-12 балів):

  • Українська мова (всі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова та література (субтест "атестаційні завдання")
  • математика
  • Історія України (субтест "період XX - початок XXI століття") або іноземна мова - за вибором;
  • один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, Фізика, Хімія, Англійська мова, Іспанська мова, Німецька мова, Французька мова)

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Ті, хто оберуть для проходження ДПА математику та / або іноземну мову, оцінка за 12-бальною шкалою визначатиметься залежно від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали:

для тих, хто вивчав математику та / або іноземну мову на профільному рівні, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня;

для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні стандарту, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту.

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