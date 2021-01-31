Українські випускники з 1 лютого зможуть зареєструватися на основну сесію зовнішнього незалежного тестування (ЗНО-2021)
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти України. Реєстрація триватиме до 5 березня.
Важливо відзначити, що ЗНО-2021 проходитиме за новими правилами.
Повідомляється, що до 30 Квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки з часом і місцем проведення ЗНО. Результати тестів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 Червня.
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Вже відомий графік основної сесії ЗНО-2021:
- 21 травня - хімія
- 24 травня - іспанська, німецька, французька мови
- 25 травня - англійська мова
- 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)
- 1 червня - українська мова, українська мова та література
- 4 червня - історія України
- 7 червня - фізика
- 10 червня - біологія
- 15 червня - географія
Що стосується змінених правил ЗНО-2021, то Міносвіти розширило кількість предметів, за якими учень може складати тести. Якщо в минулому році їх було чотири, то тепер-п'ять.
Також буде окреме тестування З української мови та з української мови та літератури.
Крім того, буде два рівні тестування з математики.
Для учнів, які здобувають повну середню освіту, у 2021 році чотири предмети (додалася математика) на ЗНО зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1-12 балів):
- Українська мова (всі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова та література (субтест "атестаційні завдання")
- математика
- Історія України (субтест "період XX - початок XXI століття") або іноземна мова - за вибором;
- один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, Фізика, Хімія, Англійська мова, Іспанська мова, Німецька мова, Французька мова)
Ті, хто оберуть для проходження ДПА математику та / або іноземну мову, оцінка за 12-бальною шкалою визначатиметься залежно від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали:
для тих, хто вивчав математику та / або іноземну мову на профільному рівні, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня;
для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні стандарту, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту.
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