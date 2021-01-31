Українські випускники з 1 лютого зможуть зареєструватися на основну сесію зовнішнього незалежного тестування (ЗНО-2021)

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти України. Реєстрація триватиме до 5 березня.

Важливо відзначити, що ЗНО-2021 проходитиме за новими правилами.

Повідомляється, що до 30 Квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки з часом і місцем проведення ЗНО. Результати тестів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 Червня.

Вже відомий графік основної сесії ЗНО-2021:

21 травня - хімія

24 травня - іспанська, німецька, французька мови

25 травня - англійська мова

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)

1 червня - українська мова, українська мова та література

4 червня - історія України

7 червня - фізика

10 червня - біологія

15 червня - географія

Що стосується змінених правил ЗНО-2021, то Міносвіти розширило кількість предметів, за якими учень може складати тести. Якщо в минулому році їх було чотири, то тепер-п'ять.

Також буде окреме тестування З української мови та з української мови та літератури.

Крім того, буде два рівні тестування з математики.

Для учнів, які здобувають повну середню освіту, у 2021 році чотири предмети (додалася математика) на ЗНО зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1-12 балів):

Українська мова (всі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова та література (субтест "атестаційні завдання")

математика

Історія України (субтест "період XX - початок XXI століття") або іноземна мова - за вибором;

один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, Фізика, Хімія, Англійська мова, Іспанська мова, Німецька мова, Французька мова)

Ті, хто оберуть для проходження ДПА математику та / або іноземну мову, оцінка за 12-бальною шкалою визначатиметься залежно від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали:

для тих, хто вивчав математику та / або іноземну мову на профільному рівні, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня;

для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні стандарту, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту.

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