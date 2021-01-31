Співачка Крістіна Орбакайте в метальному образі приголомшила схожістю зі своєю дочкою
Фотографію знаменитість розмістила у себе в Instagram-акаунті м, передає Politeka.net
Як відомо, цього року Крістіна Орбакайте відзначатиме своє 50-річчя, проте дочка знаменитої співачки Алли Пугачової досі захоплює молодим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою. А ще у Орбакайте троє дітей, і вона встигає виконувати обов'язки мами і дружини: її старші сини – Микита і Дені – вже дорослі і самостійні, а молодшу дочку Клавдію співачка дбайливо ростить разом з чоловіком Михайлом Земцовим.
На новому фото, яке з'явилося в мікроблозі співачки показано, як мама з донькою їдуть в автомобілі. Вони прийняли однакову мрійливу позу і дивляться кудись вдалину.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак безсоромно скопіювала улюблений образ співачки: "Цей корсет..."
Дорофєєва в міні з величезним вирізом змусила ковтати слинки своїм силуетом: вигідний ракурс
Вагітна дружина Павлика різко відповіла, як їй спати з 55-річним чоловіком: "Мені бридко за таких..."
Знайдено тіло відомого актора-красеня, йому було всього 26: "Не витримав локдауна"
Фанати звернули увагу, як вони схожі.
"Красуні", " Це маленька Христина ззаду? Дуже схожі😍», "Мам з донькою як дві краплі води", " Яка Клавдія цікава дівчина!!!!", "На другому плані маленька Христина. Той же силует" Опудало", знайомий і улюблений з дитинства. Христина, ти чудо. Як і все ваше сімейство.Будьте щасливі " - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, Орбакайте приголомшила квітучим видом на власній кухні.
Співачка позувала в блискучому халаті, широко розкинувши руки. У підписі зірка пояснила, з чим пов'язана її радість.
Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.
Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".
Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте в міні наплювала на вік, заткнувши за пояс молодих зірок: "Стройняшечка!».