Співачка Крістіна Орбакайте в метальному образі приголомшила схожістю зі своєю дочкою

Фотографію знаменитість розмістила у себе в Instagram-акаунті м, передає Politeka.net

Як відомо, цього року Крістіна Орбакайте відзначатиме своє 50-річчя, проте дочка знаменитої співачки Алли Пугачової досі захоплює молодим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою. А ще у Орбакайте троє дітей, і вона встигає виконувати обов'язки мами і дружини: її старші сини – Микита і Дені – вже дорослі і самостійні, а молодшу дочку Клавдію співачка дбайливо ростить разом з чоловіком Михайлом Земцовим.

На новому фото, яке з'явилося в мікроблозі співачки показано, як мама з донькою їдуть в автомобілі. Вони прийняли однакову мрійливу позу і дивляться кудись вдалину.

Фанати звернули увагу, як вони схожі.

"Красуні", " Це маленька Христина ззаду? Дуже схожі😍», "Мам з донькою як дві краплі води", " Яка Клавдія цікава дівчина!!!!", "На другому плані маленька Христина. Той же силует" Опудало", знайомий і улюблений з дитинства. Христина, ти чудо. Як і все ваше сімейство.Будьте щасливі " - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Орбакайте приголомшила квітучим видом на власній кухні.

Співачка позувала в блискучому халаті, широко розкинувши руки. У підписі зірка пояснила, з чим пов'язана її радість.

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