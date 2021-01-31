Наймолодша з сімейства Кардашьян Кайлі Дженнер продемонструвала вигини тіла в спокусливому вбранні
Звичайно, американська модель і бізнесвумен, не могла не поділитися спокусливими і фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
На кадрах красуня млосно позувала в сукні з відкритими плечима, яке занадто тісно обтягнуло видатні форми 23-річної дівчини. Наряд дозволив їй показати всі вигини тіла.
Свій образ Дженнер доповнила круглими золотими сережками, яскравим макіяжем і тугою косичкою.
"Мій глянцевий блиск відрізняється", - написала селебріті.
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На першому фото Кайлі позує крупним планом, показавши свій бюст, який виглядає просто величезним, друге – зроблено здалеку, а на третьому бізнесвумен відображена в напівоберт, блиснувши видатною п'ятою точкою.
Більшість шанувальників оцінили спокусливий образ однієї з сестер Кардашьян і обсипали її компліментами в коментарях.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала свіжий образ захопивши фанатів.
На фото красуня позувала в шортиках і білому ТОПі. Зірка стояла біля стінки, залишивши волосся розпущеним, а одну ніжку задерла. Кайлі показала кілька ракурсів, в яких трохи про змінювала пози, влаштувавши легку провокацію. Кадри вийшли запальними і спокусливими, адже Дженнер виглядає бездоганно.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер зі спокусливою подружкою блиснули сідницями в мікро-бікіні:"гарячі хижачки".
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер в прозорому ТОПі похвалилася новою шевелюрою до пояса, стала ще красивіше:"Люблю тебе".
Також Politeka писала, що апетитна Кайлі Дженнер випала свої палючі форми в міні-бікіні.