Тренери-подружжя шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва і Володимир Дантес підігрівають почуття один до одного навіть під час зйомок

Як пише Politeka.net, співачка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нові кадри закулісся популярного вокального проекту (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). Зіркова пара з'явилася в кадрі, покрасувавшись костюмами для нового випуску 11 сезону.

Надія Дорофєєва вибрала коротке сріблясте плаття з вирізом на спині і тугими зав'язками на стегні, які додало йому асиметричний вигляд і зробили акцент на струнких ніжках. Володимир Дантес надів водолазку, яка відмінно гармонує з основним кольором його дружини, а також контрастні чорні штани.

Тренери взялися за руки і пройшлися за лаштунками на знімальний майданчик, не розлучаючись майже до самих тренерських крісел. По дорозі артисти тихенько перемовлялися і хихикали, демонструючи теплі сімейні відносини.

"Виходимо дивитися @goloskrainy_official ‼️ включайтеся о 21.00 @1plus1_ua", - закликала Дорофєєва своїх шанувальників.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду пари і засипали їх приємними коментарями:

"Кошенятка"; "коли одяглася максимально красиво, а чоловік одягнув гольф і штани з секонд хенду)"; "Вааай, які ви милі ... я не можу"; "ви такі милі 😍"; " Наадь, наряяд 🔥 🔥 відвал голови😋"; " Ви красуня, бажаю вам перемоги в "голосі" ❤️"; "яке плаття"; "Боже мій"; "який образ гарний 😍"; "мені потрібно це плаття😻 💔"; "нуу прямо голлівудські зірки"; "учшая пара країни і не тільки"; "як можна бути такою розкішною?"; "Наряд гармата"; "очманіти"; "Пора дуетом порадувати"; " одягнися!! Спина гола 😂"; " а законно бути такою красивою?!!😍".

Нагадаємо, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без штанів влаштувала урок спокуси, провокаційні кадри.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в міні-топі і лосинах влаштувала безконтрольний спокуса перед дзеркалом.