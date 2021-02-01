В Україні з 1 лютого знизили тарифи на газ, тепер вартість одного куба залежно від постачальника становить від 6,86 до 6,99.

Зміни обумовлені тим, що Кабмін зафіксував ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні/куб.м з лютого до квітня.

Так, "Нафтогаз" знизив на лютий 2021 року ціну на природний газ для населення на 5%, або на 0,36 гривень/куб.м, до 6,86 гривні/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки) в порівнянні з січнем.

"У лютому в рамках тарифного плану "місячний" ціна блакитного палива-6,86 гривні / куб. м з ПДВ. Вона нижче рекомендованої урядом ціни за рахунок мінімальної власної націнки", - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому клієнти, які оформили тарифний план "річний" в минулому році, будуть платити 4,73 гривні, 5,24 гривні і 6,45 гривні за куб.м, згідно з умовами договорів. Тобто, для них нічого не зміниться.

Інші компанії встановили наступні ціни на лютий:

Megawatt 6,88 гривень/куб. м газу

ТОВ "Агросинтез Трейдинг" - 6,88 гривень/куб. м газу

"Енергетичні ресурси України" - у 6,9 гривень/куб. м газу

ТОВ "Газ АП" - 6,94 гривень/куб. м газу

ETG-6,98 гривень/куб. м газу.

Решта компаній залишили ціну газу на зафіксованому Кабінетом Міністрів рівні в 6,99 гривень/куб.м газу.

Відзначимо, у разі якщо українці на якийсь час зовсім залишаться без Постачальника (наприклад, їх постачальник відмовиться продавати блакитне паливо за встановленою Кабміном ціною), то вони автоматично стануть клієнтами "Нафтогазу" і будуть купувати блакитне паливо за ціною в 6,99 грн за кубометр.

Також з 1 лютого в Україні також встановлять максимальний тариф на доставку газу (т. зв. абонплата). Зараз вона досягає 2,45 грн, а за новими правилами буде не дорожче 1,79 грн за кубометр. Для тих, хто зараз платить менше зазначеної суми, нічого не зміниться.

У Кабміні прогнозують, що зниження цін на газ дозволить заощадити близько 500-800 грн на місяць.

Нагадавши, тарифи на комуналку різко підскочать, влада готує весняний сюрприз.

Як повідомляла Politeka, "Нафтогаз" і Кабмін вирішили, скільки доведеться платити українцям і що буде з боргами.

Також Politeka писала, що абонплату на газ масово перерахували, українцям розкрили підступну деталь.