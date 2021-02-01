Дізнайтеся про найважливіші свята та події 2 лютого в історії
2 лютого - 33-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 332 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 20 січня Юліанського календаря.
Politeka.net розповість докладніше про традиції і прикмети, а також що потрібно і що не можна робити 2 лютого.
Яке свято відзначають 2 лютого
2 лютого 2020 року українці святкують Євфимія Великого. Він володів даром пророцтва, допомагав впоратися від всіляких бід, виганяв бісів і зцілював людей від хвороб.
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Крім того, 2 лютого 2020 року відзначають День бабака (Groundhog Day) і Всесвітній день водно-болотних угідь. Іменини в цей день відзначають Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій і Петро.
Головні прикмети
За прикметами, в цей день, якщо до вас прийшли гості, то обов'язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в будинку буде достаток та щастя. Ще в цей день потрібно виносити з дому сміття і битий посуд, це на щастя. Сни в ніч з 1 на 2 лютого вважаються віщими.
Що не можна робити в цей день
У цей день не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше три роки жити в злиднях. Щоб уникнути сліз в майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця. Не перебирайте крупу - можете посваритися з членами сім'ї.
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