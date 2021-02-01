Читайте про головні прикмети і традиції цього дня

Дізнайтеся про найважливіші свята та події 2 лютого в історії

2 лютого - 33-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 332 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 20 січня Юліанського календаря.

Politeka.net розповість докладніше про традиції і прикмети, а також що потрібно і що не можна робити 2 лютого.

Яке свято відзначають 2 лютого

2 лютого 2020 року українці святкують Євфимія Великого. Він володів даром пророцтва, допомагав впоратися від всіляких бід, виганяв бісів і зцілював людей від хвороб.

Крім того, 2 лютого 2020 року відзначають День бабака (Groundhog Day) і Всесвітній день водно-болотних угідь. Іменини в цей день відзначають Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій і Петро.

Головні прикмети

За прикметами, в цей день, якщо до вас прийшли гості, то обов'язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в будинку буде достаток та щастя. Ще в цей день потрібно виносити з дому сміття і битий посуд, це на щастя. Сни в ніч з 1 на 2 лютого вважаються віщими.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше три роки жити в злиднях. Щоб уникнути сліз в майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця. Не перебирайте крупу - можете посваритися з членами сім'ї.

Нагадаємо, Хрещення Господнє: коли купатися, набирати воду і чого не можна робити.

Як повідомляла Politeka, ритуали на багатство і щастя, перевірено часом.

Також Politeka писала, що вихідні та свята в 2021 році: українцям розповіли про тривалий відпочинок