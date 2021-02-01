29-річна дружина музиканта і продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін показала переваги фігури

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня порадувала шанувальників рідкісним, але влучним фото. Ервін опублікувала знімок, зроблений в дзеркалі. Красуня позувала в бешкетному халатику з рослинним принтом. Свій пишний бюст Дарина стиснула тісним чорним топом. Апетитні "близнючки" визирали в декольте, радуючи фанатів.

На фото Дарина Ервін широко посміхалася, демонструючи ідеальну посмішку. Образ доповнило рівне шовковисте волосся красуні.

"Краса-це усвідомити, наскільки ви сповнені любові. Жіночність полягає в тому, щоб частина цієї любові сяяла через ваше тіло", - підписала фото дівчина.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Солодка цукерка", "красива Дарина", "красуня, Мей!", "Посмішка прекрасна», «красуня», «Милота яка», "неймовірно красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дарина Ервін - четверта дружина Цекало. Вони одружилися в США, де тимчасово проживають разом. Дівчина є актрисою і художницею в стилі ню. Красуня рідко публікує фото і розповідає про своє життя з відомим продюсером.

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