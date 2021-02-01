Шведська модель Ельза Хоск, яка є ангелом Victoria's Secret, показала свій великий живіт
Зірка зараз перебуває на останніх місяцях вагітності, пише Politeka.net. Казкова блондинка вирішила показати себе у всій красі.
Модель позувала біля камери, демонструючи великий живіт. Для цього Хоск розстебнула довгу сорочку.
Блондинка була в мереживній білизні, в якій груди виглядали дуже ефектно. Ліфчик стиснув пишні принади і підняв.
Форми вражали красою, а фото в цілому вийшло дуже інтимним.
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У такому вигляді зірка сиділа біля дзеркала.
На іншому знімку Хоск встала, демонструючи стрункі ніжки. Крихітні трусики ледь не загубилися під животиком, а резиночка впивалася в тіло.
"Маленький янгол не можу дочекатися зустрічі з тобою", - написала зірка.
Модель була з хвилястим волоссям, тому образ вийшов ще ніжніше і жіночніше.
За 40 хвилин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що вона неймовірно приваблива.
Зазначимо, Ельза Хоск народилася в Стокгольмі 7 листопада 1988 року. З раннього дитинства дівчинку приваблював спорт, а підлітком вона захопилася баскетболом.
Дівчинка мріяла стати баскетболісткою, але батьки радили спробувати свої сили в модельному бізнесі, адже зовнішність була просто казковою.
В результаті представники індустрії моди оцінили красу дівчинки, якій тільки виповнилося 14 років, після чого кар'єра Хоск стала рости.
Нагадаємо, що Ельза Хоск без білизни грайливо розстебнула джинси:"неперевершена".
Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск не змогла утримати всю красу в блузці:"завжди чудово".
Також Politeka писала, що Ельза Хоск без трусиків показала вершину ніжності:"Богиня".