Шведська модель Ельза Хоск, яка є ангелом Victoria's Secret, показала свій великий живіт

Зірка зараз перебуває на останніх місяцях вагітності, пише Politeka.net. Казкова блондинка вирішила показати себе у всій красі.

Модель позувала біля камери, демонструючи великий живіт. Для цього Хоск розстебнула довгу сорочку.

Блондинка була в мереживній білизні, в якій груди виглядали дуже ефектно. Ліфчик стиснув пишні принади і підняв.

Форми вражали красою, а фото в цілому вийшло дуже інтимним.

У такому вигляді зірка сиділа біля дзеркала.

На іншому знімку Хоск встала, демонструючи стрункі ніжки. Крихітні трусики ледь не загубилися під животиком, а резиночка впивалася в тіло.

"Маленький янгол не можу дочекатися зустрічі з тобою", - написала зірка.

Модель була з хвилястим волоссям, тому образ вийшов ще ніжніше і жіночніше.

За 40 хвилин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що вона неймовірно приваблива.

Зазначимо, Ельза Хоск народилася в Стокгольмі 7 листопада 1988 року. З раннього дитинства дівчинку приваблював спорт, а підлітком вона захопилася баскетболом.

Дівчинка мріяла стати баскетболісткою, але батьки радили спробувати свої сили в модельному бізнесі, адже зовнішність була просто казковою.

В результаті представники індустрії моди оцінили красу дівчинки, якій тільки виповнилося 14 років, після чого кар'єра Хоск стала рости.

Нагадаємо, що Ельза Хоск без білизни грайливо розстебнула джинси:"неперевершена".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск не змогла утримати всю красу в блузці:"завжди чудово".

Також Politeka писала, що Ельза Хоск без трусиків показала вершину ніжності:"Богиня".