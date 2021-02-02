"Один з небагатьох, хто вчив мислити чесно й відверто"

1 лютого не стало українського театрального режисера, продюсера та лауреата національних премій Сергія Проскурні

Йому було всього 63 роки. Про раптову смерть генія повідомили у себе на сторінках в соцмережі Фейсбук директор PR-агентства "Дель Арте" Ольга Стельмашевська і колишній міністр культури Євген Нищук. Що стало причиною смерті Сергія Владиславовича, не зазначається.

"Я не знаю як про це сказати, написати, вимовити, подумати, усвідомити. Сергія більше немає з нами", - поділилася Ольга, опублікувавши фото режисера.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ... Я його називав наш Драматург...,- повідомив Нищук. - Важко зрозуміти масштаби подій, яких стосувалося його серце і креатив. Мій великий друг. Величезна втрата для мене... для всіх нас... Пишу про тебе в минулому часі і не вірю. Розривається серце від болю 💔 Царство Небесне, Сергій 😢".

Українці висловлюють свої співчуття в коментарях:

"Жахлива звістка..."

"Сергію, навіщо? Може передумаєш і залишишся?? Так, без попередження, не можна!"



"Немає слів. Він був дійсно унікальною людиною"

"Один з небагатьох, хто вчив мислити чесно й відверто. Велика втрата для країни. Світла пам'ять"

"Як же, нещодавно бачилися... вже немає емоцій! Навіщо так рано, несподівано?!"

"Як обухом по голові. Співчуваю..."

Зазначимо, починаючи з 2015 року Сергій Проскурня режисирував святкові концерти до Дня Незалежності України. Його новаторським рішенням було включення в їх програми симфонічної музики.

Крім того, Проскурня є режисером ораторії «З нами Бог». Цей твір, присвячений Героям Небесної Сотні, був поставлений на Софіївській площі до 23-ї річниці Незалежності України.

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