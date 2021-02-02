Пенсійний фонд розкрив терміни виплати грошей пенсіонерам у лютому

Другого лютого відомство вже почало фінансування пенсій, згідно із затвердженим графіком, передає Politeka.net. Подробиці прес-служба ПФУ розкрила на офіційній сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

На пенсійні виплати Цього місяця спрямували 700 мільйонів гривень. Гроші українцям почнуть видавати з 4 лютого 2021 року.

"Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - підкреслила прес-служба в пості.

Варто зазначити, що більша частина українських пенсіонерів (понад 41%) отримують від двох до трьох тисяч гривень. Найменше громадян отримує виплати понад 10 тисяч гривень, куди більше людей виживають на 1,5 тисячі гривень. Максимальна ж пенсія зараз становить 10 прожиткових мінімумів або 17,6 тисячі гривень.

Щоб отримувати максимум, українцю необхідно 35 років справно працювати і платити внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень. Громадяни з середньою зарплатою можуть розраховувати приблизно на 3,5 тисячі гривень на місяць, а з "мінімалкою" - всього 1769 гривень.

Раніше стало відомо, що в Україні є особлива категорія пенсіонерів, яка може отримувати від 67 тисяч гривень. Йдеться про людей, які виходять на пенсію за особливими правилами, наприклад, деяким суддям належить понад 100 тисяч гривень.

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