4 лютого православні шанують пам'ять святого апостола Тимофія
Святий Тимофій був родом з Лікаонського міста Лістри в Малій Азії. Коли апостоли Павло і Варнава відвідали лікаонські міста, апостол Павло в Лістрі зцілив кульгавого людини. З тих пір більшість жителів міста стали християнами. Серед них були юнак Тимофій.
Люди вірили, що в цей день можна передбачити погоду.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Дочка Кошового з "Квартал 95" вирішила перевершити Кухар, батьки схопилися за голову: "Не вистачало..."
Обранець "Холостячки" Еллерт з новою стрижкою здивував сивиною і схожістю з відомим актором: "Знаєте, де я пропадав?"
Вагітна дружина Павлика різко відповіла, як їй спати з 55-річним чоловіком: "Мені бридко за таких..."
Прикмети в цей день:
- Тимофіївський мороз пів зими з собою забрав.
- Не диво, що Афанасій Ломонос морозить ніс, почекай тимофіївських морозів.
- Якщо на вулиці мороз, а скло пітніє, то скоро почнеться потепління.
- Вертикальні морозні візерунки на вікнах – до морозів, а горизонтальні або під кутом – до капелі.
- Якщо в цей день багато снігу, то майбутній урожай хліба буде хорошим.
Вважалося, що люди з грижею можуть досягти успіху в лікуванні хвороби в цей день. Крім того, 4 лютого було заведено проводити в колі сім'ї. Кажуть, якщо зібратися всім разом - сім'я буде дружна і міцна.
У цей день категорично забороняюся виносити з дому сміття, бо разом з ним можна позбутися щастя.
Нагадаємо, Хрещення Господнє: коли купатися, набирати воду і чого не можна робити.
Як повідомляла Politeka, ритуали на багатство і щастя, перевірено часом.
Також Politeka писала, що ввихідні та свята в 2021 році: українцям розповіли про тривалий відпочинок