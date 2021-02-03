4 лютого православні шанують пам'ять святого апостола Тимофія

Святий Тимофій був родом з Лікаонського міста Лістри в Малій Азії. Коли апостоли Павло і Варнава відвідали лікаонські міста, апостол Павло в Лістрі зцілив кульгавого людини. З тих пір більшість жителів міста стали християнами. Серед них були юнак Тимофій.

Люди вірили, що в цей день можна передбачити погоду.

Прикмети в цей день:

Тимофіївський мороз пів зими з собою забрав.

Не диво, що Афанасій Ломонос морозить ніс, почекай тимофіївських морозів.

Якщо на вулиці мороз, а скло пітніє, то скоро почнеться потепління.

Вертикальні морозні візерунки на вікнах – до морозів, а горизонтальні або під кутом – до капелі.

Якщо в цей день багато снігу, то майбутній урожай хліба буде хорошим.

Вважалося, що люди з грижею можуть досягти успіху в лікуванні хвороби в цей день. Крім того, 4 лютого було заведено проводити в колі сім'ї. Кажуть, якщо зібратися всім разом - сім'я буде дружна і міцна.

У цей день категорично забороняюся виносити з дому сміття, бо разом з ним можна позбутися щастя.

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