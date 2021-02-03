Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) підкорила формами в прозорому боді
Модель обожнює фотографуватися, про що неодноразово зізнавалася, передає Politeka.net. З ранніх років Кассандра рекламує на собі білизну і бікіні.
Фігура красуні гідна всіх похвал, а у відвертих нарядах вона виглядає просто чудово.
Так, в одному з останніх постів зірка похвалилася фігурою в спокусливих нарядах.
Сьєнега одягла чорне напівпрозоре боді з блискучим візерунком, який прикрив найінтимніше.
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Красуня приспустила з плеча наряд і дивилася з-під пишних вій в камеру. Примітно, що модель в такому вигляді позувала на засніженій вулиці.
На іншому фото брюнетка була в чорному оксамитовому комбінезоні, вона розстебнула блискавку, блиснувши пишним бюстом без білизни. Також Сьєнега розставила ніжки, що надавало кадру ще більше привабливості.
"Все ще не впевнена в цьому сніжному житті. Чи повинна я переїхати в Вайомінг і спробувати? ❄ ️ ",- написала модель.
За сім годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі не тільки написали відповіді на питання зірки, але також засипали її компліментами.
"Ти моя сила тяжіння", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега одягла обтягуючий топік з довгим декольте, з якого мало не вивалювався бюст. До того ж пікантності образу додало те, що знаменитість не одягла ліфчик.
Найінтимніші деталі проглядалися крізь тонку талію.
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