Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) підкорила формами в прозорому боді

Модель обожнює фотографуватися, про що неодноразово зізнавалася, передає Politeka.net. З ранніх років Кассандра рекламує на собі білизну і бікіні.

Фігура красуні гідна всіх похвал, а у відвертих нарядах вона виглядає просто чудово.

Так, в одному з останніх постів зірка похвалилася фігурою в спокусливих нарядах.

Сьєнега одягла чорне напівпрозоре боді з блискучим візерунком, який прикрив найінтимніше.

Красуня приспустила з плеча наряд і дивилася з-під пишних вій в камеру. Примітно, що модель в такому вигляді позувала на засніженій вулиці.

На іншому фото брюнетка була в чорному оксамитовому комбінезоні, вона розстебнула блискавку, блиснувши пишним бюстом без білизни. Також Сьєнега розставила ніжки, що надавало кадру ще більше привабливості.

"Все ще не впевнена в цьому сніжному житті. Чи повинна я переїхати в Вайомінг і спробувати? ❄ ️ ",- написала модель.

За сім годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки написали відповіді на питання зірки, але також засипали її компліментами.

"Ти моя сила тяжіння", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега одягла обтягуючий топік з довгим декольте, з якого мало не вивалювався бюст. До того ж пікантності образу додало те, що знаменитість не одягла ліфчик.

Найінтимніші деталі проглядалися крізь тонку талію.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з Playboy намочила свої "булочки" і виставила їх у всій красі: "ти все божественніше"

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з Playboy розкинулася на сонечку, ледь не впустивши бюст: "Танцівниця з..."