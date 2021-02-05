Відома модель Кассандра Сьєнега з Playboy показала себе в максимально гарячому образі

На фото Кассандра показує себе в рожевому вбранні і без білизни. Модель зовсім не бентежило те, що бюст і зона бікіні залишилися відкритими, красуня тільки трохи схрестила ніжки, щоб знімок вийшов не надто відвертим. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а руками красуня взялася за обличчя. Кадр вийшов дуже спокусливим і зухвалим, адже Сьенега виглядає виключно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Занадто жарко для Інстаграма", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Прекрасна", "чорт, ти виглядаєш дивно дитинко, так спокусливо"," Королева спокуси"," гламурна"," дитинко ти така красива", " чорт. Там моя улюблена леді", " Чертовски жарко, як завжди. Твої дії захоплюють моє дихання".

Ми писали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) підкорила формами в прозорому боді.

Фігура красуні гідна всіх похвал, а у відвертих нарядах вона виглядає просто чудово. Так, в одному з останніх постів зірка похвалилася фігурою в спокусливих нарядах.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з Playboy підкорила розкутістю, забувши надіти білизну

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