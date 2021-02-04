Британець знайшов старий лист з точними прогнозами майбутнього
Реставратор меблів Пітер Бекертон з британського міста Пітерборо виявив в старому дивані лист півстолітньої давності з дивовижними прогнозами майбутнього.
Про це повідомляє The Mirror.
У листі, написаному в якості домашнього завдання, 11-річна школярка фантазувала в 1969 році, як будуть виглядати її життя і світ в майбутньому. Юна англійка писала про 1980 рік, але її передбачення частково стали актуальні до початку XXI століття.
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Дівчинка написала, що через багато років у телефону з'явиться екран і співрозмовника можна буде бачити. "Це трохи схоже на телевізор", - зазначила автор листа.
Телевізори, згідно з її передбаченнями, теж зміняться: вони перетворяться з невеликих коробок у великі екрани, управляти якими можна буде за допомогою кнопок в підлокітнику крісла. Дівчинка також написала, що двері в будинках стануть електричними і будуть відкриватися при натисканні кнопки.
Однак були в листі і нездійснені пророцтва. Дівчинка припускала, що замість звичної їжі насититися можна буде за допомогою своєрідної жуйки.
Дружина Пітера, Роза Бекертон, вирішила опублікувати лист в мережі в надії знайти автора послання.
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