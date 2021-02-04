У Дніпрі водій розвернувся посеред проспекту і потрапив у масштабну ДТП

В результаті автомобіль зіткнувся з позашляховиком Nissan і влетів в металеву огорожу. Аварія сталася в районі вулиці Бердянської, біля Mcdonald's. Водій рухався в крайньому ряду в бік Підгороднього.

Про це пишуть "Інформатор" і "Дніпро оперативний".

Водія Renault госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова з важкою черепно-мозковою травмою. У ДТП сильно постраждали обидва автомобілі - їх сильно пом'яло.

На ділянці проспекту до торгового центру "Наша правда" утворилася величезна пробка. На місце події прибули рятувальники і поліцейські, які розберуться в деталях ДТП.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.

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Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з чоловіком за кермом, кадри НП.

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