Погода в Україні 6 лютого нагадає про справжню зиму. Синоптики назвали регіони, де варто підготуватися до удару стихії

Так, в суботу, 6 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, в північних і західних областях місцями пройде сніг, Чернівецьку область накриють значні опади, на півдні очікується сніг з дощем. Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Укргідрометцентру.

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У північних і центральних областях вночі прогнозується 8-14 градусів морозу. Вдень трохи прогріється - до мінус 4-7°С. Буде переважно ясна погода, опадів не передбачається.

На заході температура повітря вночі становитиме 4-11 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів змінюватимуться в межах мінус 2-5 °С. Снігопади накриють Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Натомість на Закарпатті синоптики обіцяють дощі.

У східній частині вночі очікується 8-11 градусів морозу. Вдень температура повітря підніметься до мінус 3-5°С. Опадів не очікується.

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І на півдні країни вночі прогнозується 1-7 градусів морозу, вдень потеплішає до мінус 1-4°С.

На дорогах Черкаської, Волинської та Миколаївської областей спостерігатиметься ожеледиця.

У Києві на вихідних буде морозно. У суботу вночі мінус 10-12°С, вдень мінус 5-7°С. У неділю мороз посилиться, вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 15-17 градусів, вдень - мінус 9-12°С.

Істотні опади протягом 6-7 лютого в Києві не передбачаються. А ось у понеділок західний циклон з атмосферними фронтами принесе чергові снігопади.

Нагадаємо, погода випробує українців на міцність, синоптики попередили про небезпеку: яким областям дістанеться.

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