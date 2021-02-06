Погода в Україні 6 лютого нагадає про справжню зиму. Синоптики назвали регіони, де варто підготуватися до удару стихії

Так, в суботу, 6 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, в північних і західних областях місцями пройде сніг, Чернівецьку область накриють значні опади, на півдні очікується сніг з дощем. Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Укргідрометцентру.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 8-14 градусів морозу. Вдень трохи прогріється - до мінус 4-7°С. Буде переважно ясна погода, опадів не передбачається.

На заході температура повітря вночі становитиме 4-11 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів змінюватимуться в межах мінус 2-5 °С. Снігопади накриють Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Натомість на Закарпатті синоптики обіцяють дощі.

І на півдні країни вночі прогнозується 1-7 градусів морозу, вдень потеплішає до мінус 1-4°С.

На дорогах Черкаської, Волинської та Миколаївської областей спостерігатиметься ожеледиця.