У мережі порівняли стиль відомої української співачки Наді Дорофєєвої на зорі кар'єри і сьогодні

Сьогодні Надя Дорофєєва привертає увагу яскравим стилем і іміджем, але багато хто все ще не можуть забути, якою яскравою була зірка на старті своєї кар'єри. У пабліку" Зірковий шлях "в Instagram показали різницю між Дорофєєвою у складі групи "Время и Стекло" і співачкою, яка будує сольну кар'єру, пише Politeka.net.

У мережі представили колаж з двох знімків Наді Дорофєєвої, щоб порівняти, наскільки змінилася зовнішність фаворитки мільйонів українців. За цей час співачка встигла кілька разів змінити колір волосся і саму зачіску, а також поміняти смаки в одязі.

На першому знімку Надя Дорофєєва вражає з першої секунди своїми вогняними рудим волоссям зі світлими пасмами у особи. Довге волосся м'якими та пружними хвилями спускаються на плечі і пестять ніжну шию, а тонка сорочка без рукавів підкреслює тендітні і витончені форми співачки. До того ж крихітні джинсові шортики акцентують увагу на струнких ніжках.

На другому знімку Надя Дорофєєва постала вже з темним рівним волоссям з легким русявим відливом. Зірка підняла руки і закинула їх за голову, позуючи в білому кашеміровому светрі та оригінальних світлих штанах широкого крою і з завищеною талією. В образі Дорофєєвої з'явилося більше зухвалості і провокації, про що говорить її поза і погляд, який став важчим.

Свою оцінку змінам у зовнішності дали шанувальники співачки, зазначивши, що вона занадто худа. Також вони порівняли її з іншими знаменитостями.

"На першій фотці схожа на Оксану Марченко", "нехай просто поїсть хоч щось"," Взяли друге фото, де вона не виспалася просто"," Анастасія Стоцька привиділася"," тоді було менше понтів і більше одягу"," мені більше @nadyadorofeeva подобається так, як зараз виглядає, шикарно", - написали фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, Дорофєєва, забувши про Дантеса, полізла на руки до іншого, пікантне відео з Позитивом: "у нас там є..."

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль спокусила пишним бюстом в глибокому декольте, забувши про скромність: "Давай рекламу білизни..."

Також Politeka писала, що еОхудевшая Дорофєєва задерла ноги і засмущала пустотливими позами в квартирі: "Дантес об'їдає"