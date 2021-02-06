Відома українська тенісистка Марта Костюк, яка перемогла на Відкритому чемпіонаті США 2017, показала прогулянку по Аввстралії

На фото Марта абила в білих штанях і ТОПі. Костюк доповнила образ кросівками і темним піджаком, який залишила розстебнутим. Дівчина, як можна зрозуміти, гуляла по місту Мельбурн, столиці Австралії. Дівчина посміхалася і радувала бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знамениттості.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка краса"," повелителька мого серця", " будь ласка, не посміхайтеся, камера включена. Марта"," гарний настрій"," вау, така мила картинка, принцеса", " продовжуй посміхатися, Марта. Твоя посмішка сильна і заспокійлива", "Твоя посмішка може розтопити рок", " з нетерпінням чекаю вашої гри, коли Ви приїдете на US Open!", "Зачіска виглядає чудово. Дуже шикарно", "у тебе є все, щоб в топ 10 виходити".

Ми писали, що висхідна зірка українського тенісу Марта Костюк у першому поєдинку на US Open не залишила шансів росіянці Дар'ї Касаткіній у 2 сетах.

Матч закінчився перемогою Українки з рахунком 6: 1, 6: 2.

Зазначимо, що російські експерти вважали, що росіянка легко переможе представника України, оскільки Костюк "не вистачає досвіду".

Нагадаємо, що Костюк розповіла, як ночувала з людьми на Майдані

А ще Politeka писала, що українка виграла престижний турнір з тенісу

Також Politeka повідомляла, що українські тенісистки знищили суперниць у вирішальному поєдинку



