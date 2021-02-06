Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий як "танцюючий мільйонер", захопив мережу сімейним фото з маленькою донькою, яка народилася з вродженою недугою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram підприємець оприлюднив черговий милий знімок.

53-річний Джанлуки позує зі своєю молодою дружиною Шерон і малятком, одягнені в леопардові одягу. Сімейство весело позує на камеру, тримаючи за ручки немовляти, який одягнений в леопардовий комбінезон.

"Два Леопарди 🐆 та їх маленьке дитинча ❤️» ,- жартівливо йдеться в підписі.

За якихось 20 хвилин знімки сподобалися понад 150 тисяч осіб. За життям бізнесмена в Instagram спостерігають близько 20 мільйонів передплатників по всьому світу.

Фолловери почали із захопленням коментувати сімейне фото, зазначивши, що дівчинка дуже схожа на свою маму.

"Вона схожа на свою матір 😍", "У неї очі мами", " Солодка сім'я", "Будьте щасливі ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "красені", "я вас обожнюю", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що 53-річний бізнесмен з Італії Джанлука Ваккі здобув популярність після того, як в соціальних мережах почав публікувати танцювальні відеоролики, зняті на різноманітних локаціях. Незважаючи на шикарне життя він став прекрасним батьком для своєї новонародженої дочки, яка народилася з вродженою патологією – вовчою пащею. Нагадавши, біда трапилася з дитиною "танцюючого мільйонера", знадобилася ціла команда медиків: "не треба народжувати, коли...".

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