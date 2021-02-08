Онучка третього президента України Віктора Ющенка стала учасницею шоу "Голос країни. Перезавантаження"

20-річна Доменіка виконала пісню групи KAZKA- "Плакала".

Дівчина розповіла, що сім років мріяла про участь у шоу, і зі сльозами на очах зазначила, що мрії збуваються.

«У мене є, з кого брати приклад — це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити внесок у музичну історію країни. Я мрію, щоб дідусь побачив мене на сцені "Голосу країни", щоб він мною пишався», -поділилася онука Ющенка.

Однак ніхто з зіркових тренерів не повернув своє крісло. Вони відзначили, що дівчина перехвилювалася і не змогла впоратися з диханням.

"Ви красуня! Ви так розхвилювалися, хочеться вас обійняти і сказати: "Не хвилюйтеся, сцена — ваш будинок. Це ваше святе місце, куди ви приходите, як до храму", - прокоментувала Тіна Кароль.

"Ви велика молодець, тому що набралися сміливості, прийшли виступити перед великою аудиторією і показати свій гарний голос. Тут дійсно потрібно набиратися досвіду", - додав MONATIK.

Зіркові наставники закликали дівчину підготуватися і приходити на проект наступного року.

Виступ Доменіки активно коментують у мережі.

"Голос хороший. Але з диханням не впоралася. Нервувала дуже. Треба трохи попрацювати і буде супер. Молодець", " не завжди, точніше рідко можна розгледіти або виділити талант на шоу. Адже красива і на сцені відмінно виглядає! І голос красивий! Того ж Монатіка як розібрав Серьога, А зараз де Серьога, де Монатік?", "Це вам не дочка Алсу і не дочка працівника телеканалу, а «всього лише» внучка президента)) пам'ятаю в Голос діти дочка Яценюка теж не пройшла. Молодці українці)) терпіти не можу Російський Голос і не стежу особливо, тільки Ваш Голос люблю, що дорослий що дитячий. Хоч і населення в 3 рази менше, жодного слабкого сезону», «не знаючи б, що вона внучка президента колишнього, її б сприйняли слухачі більш тепло, без критики. Талановита, але потрібно ще працювати", - пишуть в коментарях.

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