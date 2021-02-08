Ефектна поява Маші Распутіної в квітчастому купальнику розбурхала Мережу

Як передає Politeka.net, 56-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала дефіле в занадто відвертому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, нестаріюча Распутіна з двома кокетливими кісками і в строкатому крихітному бікіні блакитного відтінку, зухвало пройшлася по кімнаті, демонструючи свою фігуру у всій красі. Варто відзначити, співачці є, чим пишатися. Здається, ніби час над нею непідвладний. "Шоколадна" засмага, пружна шкіра і навіть "кубики" на животі: публіка чекала що завгодно, але не настільки квітучого вигляду, враховуючи вік зірки.

"Завжди приємно повертатися туди, де було добре...", - підписала кадри Распутіна.

Користувачі "вишикувалися в чергу", щоб залишити захоплений відгук в коментарях:

"Ваше тіло за 30 років зовсім не змінилося! Браво, жінка-вогонь!"

"Так тримати, красуня, утерла ніс молодим"

"Ось це форма!!!👍🏻"

"👍 🔥вся пружна, молода Маша🔥"

"Засмага шикарна!👍 😍 Ви, як шоколадка, Марія Миколаївна!😉"

"Очманіла... Така солоденька цукерочка... 👍🎶"

"Ось це так! Мені навіть соромно що я не така))) Так тримати! Дивитися приємно!"

"Молодець! Фігурою треба пишатися! Адже є що показати! Браво! 🔥"

"Супер жінка, красуня, всім би так виглядати 👍"

"Пугачовій❤️❤️ далеко як куцому до зайця🎉🔥"

Відзначимо, Распутіна як і раніше дає концерти і часто з'являється в різних телешоу. Одним з таких став випуск "Зірки зійшлися" на НТВ, де вона виступила в якості експерта і розповіла публіці про те, як краще оберігатися від мікробів.

Під час самоізоляції артистка разом з чоловіком відсиджувалася в своєму заміському будинку. В Instagram Маша ділилася, що вирішила під час карантину освоїти йогу.

Нагадаємо, Алла Пугачова в панчохах і непристойному міні показала, як спокушала молодого Галкіна: «з нею я зрозумів, що…»