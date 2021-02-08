Ефектна поява Маші Распутіної в квітчастому купальнику розбурхала Мережу
Як передає Politeka.net, 56-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала дефіле в занадто відвертому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, нестаріюча Распутіна з двома кокетливими кісками і в строкатому крихітному бікіні блакитного відтінку, зухвало пройшлася по кімнаті, демонструючи свою фігуру у всій красі. Варто відзначити, співачці є, чим пишатися. Здається, ніби час над нею непідвладний. "Шоколадна" засмага, пружна шкіра і навіть "кубики" на животі: публіка чекала що завгодно, але не настільки квітучого вигляду, враховуючи вік зірки.
"Завжди приємно повертатися туди, де було добре...", - підписала кадри Распутіна.
Користувачі "вишикувалися в чергу", щоб залишити захоплений відгук в коментарях:
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"Ваше тіло за 30 років зовсім не змінилося! Браво, жінка-вогонь!"
"Так тримати, красуня, утерла ніс молодим"
"Ось це форма!!!👍🏻"
"👍 🔥вся пружна, молода Маша🔥"
"Засмага шикарна!👍 😍 Ви, як шоколадка, Марія Миколаївна!😉"
"Очманіла... Така солоденька цукерочка... 👍🎶"
"Ось це так! Мені навіть соромно що я не така))) Так тримати! Дивитися приємно!"
"Молодець! Фігурою треба пишатися! Адже є що показати! Браво! 🔥"
"Супер жінка, красуня, всім би так виглядати 👍"
"Пугачовій❤️❤️ далеко як куцому до зайця🎉🔥"
Відзначимо, Распутіна як і раніше дає концерти і часто з'являється в різних телешоу. Одним з таких став випуск "Зірки зійшлися" на НТВ, де вона виступила в якості експерта і розповіла публіці про те, як краще оберігатися від мікробів.
Під час самоізоляції артистка разом з чоловіком відсиджувалася в своєму заміському будинку. В Instagram Маша ділилася, що вирішила під час карантину освоїти йогу.
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