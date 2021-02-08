Онучка третього президента України Віктора Ющенка зробила заяву після відбору на шоу "Голос країни-11"

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

20-річна Доменіка шоу "Голос країни-11"виконала пісню групи KAZKA- "Плакала", однак ніхто з зіркових тренерів (а це як відомо, Тіна Кароль, Надя Дорофеєва, Монатік і Олег Винник) не повернув своє крісло. Вони відзначили, що дівчина перехвилювалася і не змогла впоратися з диханням.

Зіркові наставники закликали дівчину підготуватися і приходити на проект наступного року.

Однак Доменіка все одно задоволена, що зважилася взяти участь в проект, про що мріяла сім років. Також вона висловила свою подяку всім хто причетний до проекту та тим, хто її підтримав.

«Друзі, кожному з вас я вдячна за вашу підтримку, за ваші добрі слова! Для мене це вже перемога , що я вийшла на головну сцену країни. Знаю, що мрії збуваються! Дякую долі за тебе, Голос!» - написала вона.

Користувачі Мережі пишуть Доменіці слова підтримки.

«Все тільки починається!», «Твій голос запам’ятають! Зірочка», «Моолодець, що зважилася! Пишаюся», «Дуже мелодійний голос, хочеться слухати ще і ще. За щирість окремо дякую», «Все вдасться...! Байдуже, що не з першого разу», «До мурашок, дуже гарний виступ», - пишуть у коментарях.

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