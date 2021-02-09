Школяр 45 хвилин простояв на холоді на автобусній зупинці

Зокрема, у Тернополі 8 лютого водій маршрутки не пустив дитину в салон, незважаючи на лютий мороз. Про це розповіла мати хлопчика. Жінка на сторінці "Тернопільські плітки" у Facebook написала, що її обуренню і образі просто немає меж.

"Моя дитина простояла 45 хвилин на зупинці, замерзаючи на морозі. За словами сина, таких дітей на зупинці було кілька. Водії закривають двері перед носом, не беруть дітей. Ті йдуть пішки. На вулиці - холодний вітер, сніг зараз це -5 °С, а скоро буде -18 °С. Що будемо робити? Не всі мають власні автомобілі, не всі можуть вранці і ввечері дозволити собі таксі", - поскаржилася мешканка Тернополя.

Жінка зазначила, що знає постанову Кабміну про заборону стоячих місць під час карантину, але її водії часто порушують. Вона також зазначає, що можна ж кілька стоячих взяти на відстані 1,5 м. це ж великий транспортний засіб.

Також раніше повідомлялося, що в Херсоні розгорівся скандал в одній з міських маршруток. Восьмикласник Ваня зайшов в маршрутку, щоб дістатися зі школи додому, і протягнув водієві жменю дрібниці, без здачі.

Але водій відмовився приймати оплату, прийшов в лють і вигнав дитину на вулицю.

Нагадаємо, "алергія на учнів і пенсіонерів": українському маршрутчику не догодила 12-річна дитина в салоні автобуса.

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