Відома комедійна актриса Тетяна Песик, зірка "Квартал 95" і "Жіночий квартал", здивувала непристойною витівкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, в якому знялася разом зі своїм колегою по команді КВК і ситкому «Танька і Володька» Тарасом Стадницьким. На відео Тарас скинув з себе рушник, залишившись в одних трусах. Він почав танцювати в дверях під відомий хіт Тік Тока.

Таня не упустила шанс і підбігла до колеги, прилаштувавшись ззаду. Вона почала бити його по "п'ятій точці", підспівуючи під трек. Сама Тетяна була одягнена в домашні штани і смугасту кофту, яку вона підкотила, засвітивши плоский животик.

"Танцюльки в трусиках", - коротко підписала Песик відео.

У коментарях стали бурхливо обговорювати відео. Одні хвалили парочку за відмінне почуття гумору, а інші стали підозрювати їх в романі.

"Тренд можна закривати", "начебто у Володьки є дружина, або я не в курсі чогось?", "Уявляю, як важко було не заржати, коли знімали», «Володька, не ганьби мене», «Ось це Ви веселі і прикольні)))», «треба відписатися щоб більше цього не бачити», «які пристрасті», «Валяюся», «ага, у Потапа і Насті теж так починалося», - пишуть люди.

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