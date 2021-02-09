Відома американська фітнес-модель Ана Чері пококетувала перед камерою в напівпрозорому топіку
Популярна красуня, яка прославилася в мережі завдяки любові до здорового способу життя і відвертим образам, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку модель порадувала шанувальників новим ніжним образом. Так, Чері позувала в романтичному топіку з білої напівпрозорої тканини в горошок. Завдяки рюшам і тонким бретелькам наряд виглядає дуже ніжно і повітряно. У той же час, він не може не привертати увагу глядачів до пишних грудей красуні.
Доповнив образ Чері легкий макіяж. Пишні накладні вії і соковитий блиск на губах надали її обличчю свіжості і лиску.
На знімку модель кокетливо підняла волосся вгору, демонструючи свою красу.
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"Щасливого вівторка, дорогі", - підписала фото Ана.
Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.
"Ангел", "така красива", " ти справжня?", "Цей блиск...", "Боже, ти чудова", "найкрасивіша і чуттєва", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Чері показала фото, на якому здалася в топі і лосинах. Зірка сиділа на сходинках біля панорамного вікна.
Дівчина посміхалася і хвалилася плоским животиком, а волосся залишила розпущеним. Образ красуня доповнила стильними кросівками, а одну ніжку загнула.
Нагадаємо, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини.
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши то.
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері покрутила "кокосами" в пікантних лосинах зі стяжками.