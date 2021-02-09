Відома американська фітнес-модель Ана Чері пококетувала перед камерою в напівпрозорому топіку

Популярна красуня, яка прославилася в мережі завдяки любові до здорового способу життя і відвертим образам, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку модель порадувала шанувальників новим ніжним образом. Так, Чері позувала в романтичному топіку з білої напівпрозорої тканини в горошок. Завдяки рюшам і тонким бретелькам наряд виглядає дуже ніжно і повітряно. У той же час, він не може не привертати увагу глядачів до пишних грудей красуні.

Доповнив образ Чері легкий макіяж. Пишні накладні вії і соковитий блиск на губах надали її обличчю свіжості і лиску.

На знімку модель кокетливо підняла волосся вгору, демонструючи свою красу.

"Щасливого вівторка, дорогі", - підписала фото Ана.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Ангел", "така красива", " ти справжня?", "Цей блиск...", "Боже, ти чудова", "найкрасивіша і чуттєва", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Чері показала фото, на якому здалася в топі і лосинах. Зірка сиділа на сходинках біля панорамного вікна.

Дівчина посміхалася і хвалилася плоским животиком, а волосся залишила розпущеним. Образ красуня доповнила стильними кросівками, а одну ніжку загнула.

Нагадаємо, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини.

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши то.

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері покрутила "кокосами" в пікантних лосинах зі стяжками.