У Вінницькій області на автодорозі державного значення М12 10 лютого сталася масова ДТП

Так, фуру, яка везла лимони, на слизькій дорозі занесло на зустрічну смугу. Вона влетіла у вантажівку. Фура їхала до Німеччини. За кермом був громадяни Туреччинни. Дорога була слизькою, що утримати багатотонну машину навіть на малій швидкості він не зміг.

Про це йдеться в ТСН.

Неподалік, побачивши аварію, зупинилися інші вантажівки. Поки водії чекали, коли звільниться проїзд, в одну з фур врізався автобус. Він був повний працівників, які їхали з Польщі в Херсон.

"Через слизьке покриття не встиг загальмувати водій автобуса. Він не дотримувався дистанції і потягнув за собою зіткнення з припаркованими автомобілями", — пояснив поліцейський Максим Шевчук.

На місці аварії працювала патрульна поліція. Її співробітники забезпечували порядок під час дорожнього руху і складали адміністративні матеріали за фактом ДТП. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Також раніше повідомлялося, що на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль біля села Зелена в Тернопільській області зіткнулися Opel Vivaro і мінібус Peugeot Expert.

На момент зіткнення в легковику перебувала сім'я - водій і шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх дітей. У мінібусі знаходилися дві людини. В результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму важкого ступеня.



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