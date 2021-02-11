12 лютого православні відзначають свято Трьох Святих, яке також називають Собор Трьох Святителів

У цей день вшановують пам'ять про Вселенських вчителів, які формально завершили догмат про Святу Трійцю, – Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста.

У народі Собор Трьох Святителів називають також святом сімейної святості, оскільки всі три сім'ї Святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові і вірі.

Народні прикмети на 12 лютого

Дерева вкрилися інеєм - до тепла.

Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Що можна робити 12 лютого

З давніх-давен вірили, що якщо в цей день почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Існує повір'я, що в будинок можна приманити Фінанси, поставивши гроші на кухонний стіл.

12 лютого потрібно треба піти до церкви, пом'янути померлих родичів.

Що не можна робити 12 лютого

На трьох святих категорично не можна шити і в'язати.

Чоловікам краще уникати важкої праці.

Під забороною в цей день і тривалі поїздки, але якщо у вас немає вибору, то прислухайтеся до внутрішнього голосу: якщо на душі легко, то і шлях буде приємним.

Нагадаємо, Хрещення Господнє: коли купатися, набирати воду і чого не можна робити.

Як повідомляла Politeka, ритуали на багатство і щастя, перевірено часом.

Також Politeka писала, що вихідні та свята в 2021 році: українцям розповіли про тривалий відпочинок