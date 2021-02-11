Альона Омович, модель, яку називають українською Кардаш'ян, похвалилася фігурою на відпочинку

На фото Олена здалася в чорному бікіні, яке практично нічого не прикрило. Модель на голову намотала білий рушник, швидше за все, тільки прийняла душ. Зірка позувала біля ліжка, хвалячись розкішною фігурою, якій можна позаздрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зламала систему і зробила фото не стоячи на носочках", - написала зірка під кадром.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красива фігура"," ви чудово виглядаєте"," смачна і супер спокуслива красуня"," Покажи своє тіло", " схоже на апельсинове дерево. сексуальне", " Олена дуже красиво в такій природній позі ! Фігура шикарна", "Пам'ятай, Я дитя Бога", "а я то думаю, що не так", "блін, ось це фото вогонь", "ось це фото саме нормальне".

Ми писали, що скандальна модель з Києва Олена Омович вийшла на вулицю в чому мати народила.

Омович вирішила епатувати публіку тим, що вийшла на балкон серед січня, скинувши весь одяг. З собою вона захопила простирадло, яким злегка прикрила видатний бюст і передню частину тіла. А ось сідниці вона вирішила не прикривати.

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