Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, затьмарила барвисті пейзажі на відпочинку

На фото Алессандра позує в бірюзовому купальнику, на тлі морського пейзажу. Красуня сіла на праву ніжку, і зігнулася, підставляючи обличчя сонячним промінчикам. Поза Алессандри схожа на позу русалочки, пише Politeka.net.

На своїй Instagram сторінці модель без сорому виставила свої стиглі "кокосики", які ледь не випали з крихітного бікіні, не соромлячись показати свої достоїнства і гладеньку ідеальну фігуру.

"Кораловий замок", - написала модель під фото.

Фанати тут же відреагували на фото, поставивши безліч лайків, а також написавши теплі слова красуні в своїх одах, оспівуючи чарівні вигини, фігуру і звичайно красу дівчини:

"Ух ти ... у такому віці і навіть маючи дітей... ти все ще чудово виглядаєш!", "Приголомшливі фото!", "О, мама мія!", "Русалочка", "кажуть, що русалки дуже-дуже красиві".

У каруселі Алессандра розтрощила ще кілька фото розбурхавши уми фанатів. Вона поплавала в прозорій водичці, присіла навпочіпки, і навіть позувала в повний зріст. Неймовірна краса моделі затьмарила красу пейзажів навколо, а фанати не змогли відірвати погляд від чарівної красуні.

Нагадавши, красуня з Victoria's Secret захопила рум'яними "персиками" в купальнику: "Ти ангел?"

Також Politeka повідомляла, красуня з Victoria's Secret в бікіні влаштувала ніжні витівки з подружками на пляжі: "такі шикарні"

Politeka писала, що красуня з Victoria's Secret в міні-бікіні віддалася спокусі на пляжі:"Врятуйте морську королеву".