Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, затьмарила барвисті пейзажі на відпочинку
На фото Алессандра позує в бірюзовому купальнику, на тлі морського пейзажу. Красуня сіла на праву ніжку, і зігнулася, підставляючи обличчя сонячним промінчикам. Поза Алессандри схожа на позу русалочки, пише Politeka.net.
На своїй Instagram сторінці модель без сорому виставила свої стиглі "кокосики", які ледь не випали з крихітного бікіні, не соромлячись показати свої достоїнства і гладеньку ідеальну фігуру.
"Кораловий замок", - написала модель під фото.
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Фанати тут же відреагували на фото, поставивши безліч лайків, а також написавши теплі слова красуні в своїх одах, оспівуючи чарівні вигини, фігуру і звичайно красу дівчини:
"Ух ти ... у такому віці і навіть маючи дітей... ти все ще чудово виглядаєш!", "Приголомшливі фото!", "О, мама мія!", "Русалочка", "кажуть, що русалки дуже-дуже красиві".
У каруселі Алессандра розтрощила ще кілька фото розбурхавши уми фанатів. Вона поплавала в прозорій водичці, присіла навпочіпки, і навіть позувала в повний зріст. Неймовірна краса моделі затьмарила красу пейзажів навколо, а фанати не змогли відірвати погляд від чарівної красуні.
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