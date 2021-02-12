В Пенсійному фонді України озвучили свіжі дані

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт ПФУ, виплата пенсій у лютому йде повним ходом, згідно із затвердженим графіком.

"На пенсійні виплати 12 лютого було спрямовано 3,2 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму 21,6 млрд грн. Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня ПФУ завершив фінансування пенсій за місяць. Всього за січень на пенсії було спрямовано 40,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у грудні 2020 року (39,8 млрд гривень). Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Додамо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це сталося у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі про запуск накопичувальної пенсії. За словами топ-чиновника, українці побачать нововведення вже цього року.

Нова система передбачає, що кожна людина сама собі відкладає на майбутню пенсію, щомісяця перераховуючи відсоток від заробленого. Ці гроші будуть акумулюватися на індивідуальних пенсійних рахунках. У разі передчасної смерті людини, кошти обіцяють передавати спадкоємцям.

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