Для деяких українців при розрахунку пенсій змінили порядок обліку стажу

Зокрема, це стосується тих українців, які працювали на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей до 2004 року. Про це йдеться в постанові правління Пенсійного фонду №21-1, яке набуло чинності з кінця січня 2021-го.

Згідно з новою процедурою, підтверджувати періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу для нарахування пенсії, потрібно буде також і особам, які працювали в період до 1 січня 2004 року на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території, і якщо в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні або неточні записи про періоди роботи.

Із заявою про підтвердження стажу роботи заявник може звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду незалежно від території обслуговування цього органу.

Також раніше повідомлялося, що станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

А для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це сталося у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

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