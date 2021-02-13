Державний ПриватБанк не зміг оперативно вирішити проблему з терміналами

Як передає Politeka.net, гроші українців, які скористалися терміналом, просто зависають у повітрі. Про це стало відомо зі скарги клієнта банку, яка була опублікована на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Житель Дніпра зіткнувся з неприємною ситуацією, коли термінал прийняв гроші, але не зарахував їх на карту. Збій терміналу стався 11 лютого.

"Скористався терміналом, вніс гроші, термінал "моргнув мені оком" - вимкнувся, трохи помигав, після цього включився. Гроші на картку не зараховані. Закидав 4.5 к, сума для мене була вирішальною", - розповів чоловік.

За його словами, він подзвонив на підтримку і оформив заяву на повернення. Правда, повертати гроші відразу йому відмовилися.

"Сказали можна не чекати, повинні приїхати інкасатори, щось там перевірити, і тільки після цього протягом 14 днів повинен бути результат", - додав чоловік.

Він підкреслив, що банк не дав йому ніяких гарантій того, що гроші будуть повернуті. Ніякого підтверджуючого це документа він не отримав. У підтримці йому заявили, що у відділення банку їхати не треба, і машину інкасаторів чекати теж не слід.

Нагадаємо, що гроші українців опинилися "в полоні" Приватбанку, люди панікують:" потрібне підтвердження...".

Раніше Politeka повідомляла, що клієнтів Приватбанку підстерігає небезпека в касах, подробиці скандалу: "при знятті депозиту...".

Портал Politeka писав, що ПриватБанк підловили на махінації з популярною послугою, деталі шантажу: "потрібно провести дві операції від 100 гривень...".