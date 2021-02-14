Після підвищення мінімалки деякі пенсіонери отримуватимуть пенсію побільше
Зокрема, мова йде про українців, які виконали вимоги за стажем і досягли віку 65 років. Розмір їх пенсії складе від 2600 грн - тобто вони отримають на 500 грн більше, ніж зараз.
Про це йдеться в законі про Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування.
При цьому право на 40% від мінімальної зарплати мають права ті, хто: досяг віку 65 років і виконав вимоги за стажем (30 років для жінки і 35 років для чоловіків).
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Для забезпечення індексації пенсії щорічно проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати. У 2021 році індексація пенсій планується чотири рази.
Так, з 1 березня збираються перерахувати пенсію. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який підвищувати пенсію, вважається 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.
Також індексація гряде в квітні і в липні, коли підвищать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн.
Також не варто забувати про зміни в липні. У цей місяць буде підвищено прожитковий мінімум. В Україні перерахують всі надбавки до пенсій і всі понаднормові надбавки за стаж.
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