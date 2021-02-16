Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес не перестає дивувати спортивною фігурою в нових фотосесіях

Дивлячись на 51-річну Лопес, складно повірити, що артистці не 30 років. Заради підтягнутого тіла і ідеальної доглянутої шкіри Дженніфер витрачає багато грошей, консультується з особистим дієтологом і ходить на тренування під керівництвом відразу двох різних тренерів. При цьому зірка запевняє: секрет її фігури і пружної шкіри не в уколах краси або хірургії.

На знімку видно, що співачка і правда виглядає дуже привабливо. А завдяки видатним формам, їй не треба ховатися під шарами одягу. Як і на концертах, у фотосесіях Лопес не скромничає, вибираючи незмінні акценти на фігурі. Пишаючись своїми ногами, співачка всіляко підкреслює достоїнства.

Навіть в простому образі з майкою і білизною їй вдалося здивувати фанатів:

"Такий незабутній вигляд! 💜 ; ця Маєчка обрадувала всіх!!!; Це божевілля, я так неймовірно пишаюся тобою; так ти приховуєш під одягом це?; Ще мене вразило те, наскільки вона красива, впевнена в собі і командує; ви буквально зупинили світ після цього😍;підходить королева 🔥 😍 кращі спогади ❤ ️ не можу повірити, що вам 51🤯; благослови мене своєю новою косметичною лінією?».

Як видно, на фан-акаунтах публікують не менш інтригуючі кадри, ніж в профілі Лопес, стежачи за її життям. Так як в 51 Лопес виглядає на тридцять, всім цікаво дізнатися її секрети краси і правила догляду за собою в цілому.

Як видно на фото, Лопес в синьому, напівпрозорому корсеті і правда виглядає розкішно, а її підтягнута фігура дуже доглянута. Блакитна розсип з блискіток, що імітує пов'язку на стегнах, вдало підкреслила форми знаменитості. Примітно, що позує Лопес без штанів – в одному корсеті і боді.

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