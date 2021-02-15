Клієнт ПриватБанку скаржаться на проблеми з актуалізацією даних, через які ризикують втратити обслуговування своїх вредст

Як передає Politeka.net, відповідні відгуки з'явилися на порталі "Мінфін".

Так, один з клієнтів повідомляє, що нещодавно при кожному вході в Приват24 почало вивалюватися повідомлення «Ваше обслуговування може бути обмежено найближчим часом згідно з чинним законодавством України. Актуалізуйте, будь ласка, ваші особисті дані/документи».

Клієнт банку Залив декларацію ФОП за 2020 рік, копії квитанцій, що підтверджують зняття готівки зі свого рахунку та довідку про дохід. Але, це не допомогло.

За телефоном 3700 клієнту банку заявили, що річна Декларація ФОПа-єдинника не є документом, що підтверджує джерело походження його коштів.

"Мені, виявляється, потрібно показати договір про продаж нерухомості або авто. На моє заперечення, пов'язане з тим що я не продавав нерухомість і автомобілі, було запропоновано показати договір, за яким я щось продавав. Розвиваючи цю думку « "фахівець" запропонувала мені показати всі мої фопівські дохідні договори. Забігаючи вперед розчарую - і ці документи в результаті не підійшли банку. Мої заперечення, пов'язані з тим, що далеко не в кожному випадку мої відносини з клієнтом оформляються у формі письмового договору, були проігноровані», - зазначив обурений киент.

"Еквайринг Приват24, через який приходить близько 50% мого доходу, як з'ясувалося, теж не підходить. Тобто банк як би бачить і джерело, і суму мого доходу, розглядаючи транзакції по платіжному терміналу, але разом з тим як би все-одно підозрює у фінансуванні тероризму", - додав він.

У підсумку йому рекомендували написати скаргу на центральний офіс.

"Поки в роздумах, продовжувати битися головою об приватівську стіну нерозуміння, або мовчки піти в інший банк на кращі умови?» - підсумував клієнт Приватбанку.

Відзначимо, це не єдина скарга подібного роду останнім часом.

Інша клієнта Приватбанку розповіла, що не може пройти актуалізацію вже кілька місяців. В результаті вона отримала повідомлення з лякаючим попередженням.

"Мені приходить оповіщення, що через 5 днів мені відмовлять в обслуговуванні, якщо я не з'явлюся в банку. На гарячій лінії кажуть, що не пройшов мій паспорт. Скільки це триватиме і мені тепер сидіти в постійній напрузі, сподобається мій паспорт цього разу Привату чи ні? Рахунок в новому банку вже відкритий, та й оборот у мене немаленький, що це за ставлення до своїх клієнтів і скільки разів ще під час пандемії мені потрібно з'явитися в ваш банк?"- обурена клієнтка.

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