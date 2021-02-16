Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина показала фото з пікантною деталлю

Красуня поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Морозюк зняли в барі під час посиденьок з подружками.

Ірина позує в зухвалому вечірній сукні в обтяжку. Чорне вбрання з глибоким вирізом в зоні декольте ідеально підкреслює фігуру красуні.

При цьому, на знімку можна помітити пікантну деталь: Морозюк відображена в момент, коли вона перекидає одну ногу на іншу і через коротку спідницю вбрання глядачі можуть побачити її труси.

"Ось дивіться, не пам'ятаю хто фоткав, але одна з моїх рідних подруг...і все б нічого, все як би красиво, але момент з трусиками вас не бентежить? А що якби це була не зима, а літо? І я б їх не одягла взагалі? Хіба подруги так чинять?", - підписала фото Морозюк.

Її передплатники тут же почали коментувати скандальний кадр.

"Підстава по-любому", "Рік Бика, не забувай, а вони червоні! Чекай приходу", "чоловіки пішли б в рукопашну", "я подумала, ти так задумала) Ну до Дня Валика, червоненькі всі справи", "красу не варто ховати", - пишуть люди.

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