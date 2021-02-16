Погода в Україні 16 лютого не дасть українцям розслабитися

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у вівторок на всій території країни очікуються морози. У деяких областях температура вночі опуститься до 24 градусів морозу. При цьому, опадів в найближчий день не очікується. У деяких областях буде сонячно і морозно.

Так, у західних областях у вівторок буде сонячно. Після тривалих снігопадів жителі регіону нарешті перепочинуть. Вдень температура повітря в західних областях коливатиметься в районі -5..-9 градусів. Вночі буде холодніше - до -13..-15 градусів.

У центральних областях 16 лютого буде морозно. Вдень температура опуститься до -9..-11 градусів. Вночі похолодає до -14..-18 градусів.

У південних і східних регіонах теж не очікується опадів. Вдень температура повітря коливатиметься в районі 5-7 градусів морозу. Вночі на півдні похолодає до -11, а в східних областях – до -12..-14 градусів.

Найсильніші морози вдарять по північних областях. У Сумській та Чернігівській областях вночі температура опуститься до -24 градусів. Вдень в регіонах теж буде морозно - близько 10-12 градусів морозу.

Варто зазначити, що вже 17 лютого в західні області повернеться сніг. Мінусова температура буде триматися в усіх регіонах. 18 лютого опади дійдуть і до східних областей, тому сухою морозною погодою українці зможуть насолодитися лише пару днів.

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