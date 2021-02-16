Погода в Україні 16 лютого не дасть українцям розслабитися
Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у вівторок на всій території країни очікуються морози. У деяких областях температура вночі опуститься до 24 градусів морозу. При цьому, опадів в найближчий день не очікується. У деяких областях буде сонячно і морозно.
Так, у західних областях у вівторок буде сонячно. Після тривалих снігопадів жителі регіону нарешті перепочинуть. Вдень температура повітря в західних областях коливатиметься в районі -5..-9 градусів. Вночі буде холодніше - до -13..-15 градусів.
У центральних областях 16 лютого буде морозно. Вдень температура опуститься до -9..-11 градусів. Вночі похолодає до -14..-18 градусів.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Вагітна дружина Павлика в купальнику похвалилася своїм талантом перед чоловіком: "Яка я..."
Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях: фото щасливої парочки
42-річна Лорак забула про вік і вирядилася в міні-сукню з декольте до пупка: "Беремо?"
"Розпорошила на рушник аерозоль і надихалася ним": деталі трагедії з 16-річною харківською ліцеїсткою
У південних і східних регіонах теж не очікується опадів. Вдень температура повітря коливатиметься в районі 5-7 градусів морозу. Вночі на півдні похолодає до -11, а в східних областях – до -12..-14 градусів.
Найсильніші морози вдарять по північних областях. У Сумській та Чернігівській областях вночі температура опуститься до -24 градусів. Вдень в регіонах теж буде морозно - близько 10-12 градусів морозу.
Варто зазначити, що вже 17 лютого в західні області повернеться сніг. Мінусова температура буде триматися в усіх регіонах. 18 лютого опади дійдуть і до східних областей, тому сухою морозною погодою українці зможуть насолодитися лише пару днів.
Нагадаємо, що зима завдасть удару після вихідних, півкраїни засипле снігом: "різке похолодання і...".
Як повідомляла Politeka, після снігопаду погода знову жорстко вдарить по Україні, попередження синоптика: "до -22 і...".
Також Politeka писала, що сувора зимова погода завдасть нового удару після вихідних в Одесі: "вперше градусник покаже...".