Україну знову накриє снігопадами, а температурами місцями опуститься нижче -20 градусів
Про нові погодні примхи лютого розповіла на своїй сторінці у Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона уточнила, що вдень 17 лютого атмосферний фронт принесе снігопади в західні регіони, а також Житомирську, Вінницьку та Київську області.
На решті території країни царюватиме антициклон Helida, тому істотних опадів там не передбачається.
Вітер в середу буде помірним, південно-західного напрямку.
Синоптик також звернула увагу на те, що 17 лютого очікуються великі перепади між нічними і денними температурами. Так, в темний час доби стовпчики термометрів опустяться до -12...-18 градусів, а місцями навіть до -20...-25. А ось вдень температура буде більш помірною - від -7 до -14 градусів, а на південному сході і в західних областях – від -1 до -5 градусів.
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У Києві можливий невеликий сніг. Температура вночі опуститься до -12...-14 градусів, а вдень триматиметься в межах -7...-9 градусів. Синоптик також попередила жителів столиці про ожеледицю на дорогах.
Діденко додала, що велика різниця між денними і нічними температурами свідчить про те, що в Україні намічається перебудова повітряних мас, яка передує зміні погоди з зимової на весняну.
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