В Україні збираються повернути зональний адаптивний карантин, а також продовжити режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19 ще на два місяці-до травня

Це питання Кабінет міністрів може розглянути вже на засіданні в середу, 17 лютого. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, нардеп Василь Мокан В ефірі одного з телеканалів.

Нардеп уточнив, що за замовчуванням діятиме "жовта" зона, а якщо захворюваність зростатиме, то область перейде в "помаранчеву" з відповідними рішеннями регіональних комісій з питань ТЕБ і НС.

"Червона" зона, як і раніше, буде вводитися в разі сильного навантаження на систему охорони здоров'я. Тоді забороняється робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів та діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

При цьому нардеп підкреслив, що карантин вихідного дня вводити не будуть.

У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що постанову про повернення до адаптивного карантину повинні затвердити до 18 лютого. Воно зможе вступити в силу не менше ніж за 10 днів після публікації.

Він зазначив, що МОЗ вже представив уряду нову постанову, яка передбачає, що діятимуть чотири зони: червона, жовта, помаранчева і зелена.

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