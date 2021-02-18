Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася на вулиці в чорних лосинах

Артистка намагається якомога частіше показувати в Instagram різні сторони свого життя. Однак, після того, як Лопес презентувала свій власний бренд косметики, багато шанувальників почали ділитися особистими кадрами знаменитості, демонструючи її фігуру на різних фото.

Поки одні користувачі Instagram сумніваються в реальній дії косметичної продукції від 51-річної Лопес, сама на продовжує займатися спортом, ходити на прогулянки з дітьми і своїм коханим, а також часто миготить перед камерами під час підготовки до майбутніх проектів. Лопес має намір знятися в серіалі від Нетфлікс, тому старанно працює над собою.

На знімку можна помітити, що Дженніфер в реальному житті віддає перевагу простий і зручний одяг, а також не приховує фігуру, адже заради неї відмовилася від безлічі шкідливих продуктів:

"У вас все ще є мій прекрасний ангел 😇; гарний вигляд; Вау, люблю тебе, Дженніфер Лопес; Alowes дуже соковита; як багато, багато ті прекрасні форми зведуть з розуму; красива; чудово🔥; Ти виглядаєш краще, ніж багато років тому ; дуже безмірно дорогоцінні і красиві ваші форми».

Як видно на ще одному фото, Лопес в синьому, напівпрозорому корсеті і правда виглядає розкішно, а її підтягнута фігура дуже доглянута. Блакитна розсип з блискіток, що імітує пов'язку на стегнах, вдало підкреслила форми знаменитості. Примітно, що позує Лопес без штанів – в одному корсеті і боді.

Оскільки зірка також пишається своїми ногами, вона ніколи їх не ховає, особливо на сцені. Заради таких результатів Дженніфер годинами потіє в залі і повністю відмовилася від шкідливої їжі.

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