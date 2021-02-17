Українська співачка і модель Даша Астаф'єва подражнила публіку пікантними кадрами разом з підопічною продюсера Потапа Мішель Андраде

Як пише Politeka.net, Даша Астаф'єва показала відео з українсько-болівійською зіркою в своїх Інстасторіс. При цьому Андраде перепостила його і на свою сторінку.

"Заходжу я, значить, в роздягальню, а тут...", - почала Астаф'єва млосним голосом, і показала Мішель Андраде.

"Всім привіт", - сказала підопічна Потапа.

"...пахне сексом і є, за що потриматися. Мммм, дівчинка", - продовжила свою репліку Астаф'єва. При цьому вона обняла Андраде і поцілувала у вухо.

Дві гарячі співачки подражнили шанувальників своїми обіймами. Сяючі обличчя красунь-брюнеток свидельствуют про те, що вони цілком задоволені своєю витівкою.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва показала кадри фотосесії, де позує, притулившись до дзеркала з різьбленою золотою рамою. Співачка одягнена в повітряну блузку з найтоншої напівпрозорої тканини, поверх якої був надітий тугий чорний корсетик. Він підкреслив соковиті груди Даші," обійнявши " собою пружні округлості. Доповнили образ довгі рукавички золотого кольору, що доходили до ліктя.

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