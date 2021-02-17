Співробітники "Укрзалізниці" показали моторошні умови роботи
Лобове скло в поїзді було повністю вкрите льодом, керувати ним доводиться "наосліп".
Чоловік підпалив папір, і руками тримав його біля скла з боку машиніста, щоб розтопити лід.
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Відео "саморобного склообігрівача" можна побачити тут.
Також раніше повідомлялося, що на "Укрзалізницю" поскаржилися пасажирка поїзда Ворохта-Київ, яким вона поверталася до столиці з Івано-Франківської області. Під час поїздки з вікон текла вода.
При цьому її інтенсивність була такої сили, що вся постіль українки була мокрою.
Нагадавши, НП з поїздом "Укрзалізниці": знаменитий "Бориспільський Експрес" зійшов з рейок, кадри.
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