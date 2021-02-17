Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в домашньому вигляді показала справжню себе

Після того, як артистка презентувала власний бренд косметики, вона вирішила постійно підігрівати інтригу до власної персони і показувати, як працюють її засоби по догляду за собою.

Цього разу Лопес, позуючи в шовковому халаті в кімнаті, не тільки переодяглася в рожевий бікіні з вирізами, але ще і показала, як доглядає за собою, очищає шкіру і виглядає в природному вигляді без макіяжу.

Фігура зірки, а також її сяюча шкіра обличчя привернули увагу до себе, адже в 51 рік Лопес демонструє одне: на свій вік вона не виглядає.

"Так рада почати конкурс! Покажи мені, як ти сяєш, і я ще раз поділюся своїми улюбленими. ✨ #jlobeauty!"- написала Лопес.

"Люблю тебе см !! ♥ ️ ; уууууу ти світишся !! ✨ ; Яка бездоганна королева! ❤ ️ 😍 ; Ах, я люблю це !!! Ти змусила мене сяяти цим гламуром! 😍 ; Так королева; небезпечна латинська суміш; гримуча дамочка; гострота зашкалює; красуня🔥», - написали фанати.

На знімку видно, що співачка і правда виглядає дуже привабливо. А завдяки видатним формам, їй не треба ховатися під шарами одягу. Як і на концертах, у фотосесіях Лопес не скромничає, вибираючи незмінні акценти на фігурі. Пишаючись своїми ногами, співачка всіляко підкреслює достоїнства.

Навіть в простому образі з майкою і білизною їй вдалося здивувати фанатів.

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.

Також Politeka писала, Дженніфер Лопес обласкала свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди.

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст дуже незвично