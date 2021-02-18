Погода в Україні 18 лютого влаштує справжній марафон неприємностей для українців

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в четвер в Україні буде досить невизначена погода з опадами і заморозками. Залежно від регіону погода буде сильно відрізнятися.

Так, у західних областях у четвер буде морозно. Опадів не передбачається, буде морозна і сонячна погода. Винятком стане лише Івано-Франківська область. Там 18 лютого очікується сніг. Температура повітря вдень коливатиметься в районі 4-10 градусів морозу в залежності від регіону. Найхолодніше буде у Волинській та Рівненській областях.

У східних регіонах, навпаки, очікуються сильні опади при температурі -3..-4 градуси. Так, у Запорізькій області очікується мокрий сніг, що буде переходити у дощ. Накриє мокрий сніг також Донецьку, Дніпропетровську та Харківську області.

На півдні в четвер теж очікуються опади. Температура повітря буде в районі -2..-4 градусів. В Одеській області вдень буде сухо, але зате вночі пройде сніг.

Найхолодніше буде в північних регіонах. Там температура повітря опуститься до -12 вдень і -16 вночі. У Києві істотних опадів не очікується.

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