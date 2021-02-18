Курс валют в Україні 18 лютого здивує різною поведінкою долара і євро

Як пише Politeka.net з посиланням на дані НБУ, в четвер євро втратить більше 10 копійок, а Долар, навпаки, піде вгору.

Так, згідно з новим прогнозом, 1 долар 18 лютого можна буде купити за 27,9 Гривень, в той час як днем раніше його продавали по 27,83 гривні.

Європейська валюта за день сильно втратить в ціні. У четвер Євро продаватимуть по 33,64 гривні, в той час як днем раніше його можна було купити за 33,77 гривень.

Варто відзначити, що останній тиждень долар і євро показували активне синхронне зростання по відношенню до гривні, тому різка зміна вектора здивувала українців.

За словами економічних експертів, в 2021 році долар показує не найкращі результати по відношенню до інших ключових валют світу. На думку аналітиків, найближчим часом ситуація не виправиться, оскільки команді нового президента США Джо Байдена доведеться вливати кошти в різні програми, розплачуючись з групами підтримки.

Українська гривня, у свою чергу, продовжить перебувати в діапазоні 27,5-28,5 гривень за Долар як мінімум до осені. Восени українська валюта традиційно почне девальвувати.

Нагадаємо, що економіст Олексій Кущ розповів, що буде з доларом в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, долар після тріумфу над гривнею рвонув вниз, НБУ представив новий курс: чого чекати в обмінниках.

Також Politeka писала, що долар жорстко нокаутував гривню, в НБУ озвучили невтішний прогноз: що буде з курсом валют.