Платежі стосуватимуться самозайнятих громадян, які отримали дохід від надання певних послуг, що не перевищують 100 розмірів мінімальної зарплати на рік.

Податок стосуватиметься додаткового заробітку, передає Politeka.net . Про це йдеться в відповідному проекті закону №5046.

Так, нововведення може "загрожувати" людям, які працюють самостійно (не мають найманих працівників) і без реєстрації ФОП, і займаються не забороненими видами діяльності, такі як репетитори, няні, виробники власної продукції (наприклад, домашні кондитери), дизайнери тощо.

Податки потрібно буде платити на підставі повідомлення, отриманого від податкового органу через портал "Дія" або електронний кабінет платника податків.

У пояснювальній записці йдеться, що завдяки проекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування окремих видів доходів" планується легалізувати діяльність фізосіб, які надають послуги без використання чиєїсь праці, і отримують оплату готівкою. Також таким чином хочуть створити умови для оплати податків цими особами.

Ставка податку повинна буде скласти 5%, а річна сума не повинна перевищувати 100 мінімальних зарплат. Крім того, таких людей звільнять від сплати єдиного соціального внеску.