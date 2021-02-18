Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе в незвичайному образі
На фото Тарас позував у чорній футболці, яка не приховала підкачані руки красеня. Цимбалюк цього разу був з дуже короткою стрижкою і була відсутня розкішна борода актора. Чоловік на декількох фотографіях показав себе з різних ракурсів, хвалячись незвичайним чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як вам такий образ? 2017", - написав Тарас під фото.
Фанати, включаючи Олену Кравець, поставили понад 6 тисяч і написали коментарі:
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Обірвалося життя зірки "Іронії долі" і "Службового роману", деталі трагедії: "Тіло знайшла..."
Чоловік Сумської Віталій Борисюк на " Голосі країни "розлютив українців своїм вчинком:" куди дивляться продюсери?"
"Холостячка" Мішина в гніві вказала Еллерту на двері відразу після відпустки: "Це що за прикол?"
"Спочивайте з Богом": раптово зупинилося серце видатного українця, трагічні деталі
"Дуже круто"," Красунчик"," Супер, так краще"," ви дуже сильно нагадуєте мені мого померлого друга"," Український Ченнінг Татум"," просто інша людина"," ні, зараз краще"," не впізнала"," Супер, дуже красивий"," симпатичний і красень", " Красунчик!! У Вас дуже красива посмішка !!!", "Зовсім молоденький хлопчик".
Ми писали, що актор Тарас Цимбалюк розповів про те, як він "покайфував" після тривалої подорожі.
Так, в акаунті Цимбалюка з'явилися фото, де він відпочиває в готелі в халатику і тапочках.
Актор зізнався, що SPA-процедури - це для нього справжній "кайф" після тривалої подорожі.
Нагадаємо, зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк вразив перевтіленням
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк здивував ніжностями з нареченою
Також Politeka писала, що Цимбалюк з "Танців з зірками" і ведуча» Х-фактор " Трегубова засвітилися в кліпі скандальної російської групи