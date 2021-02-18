Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе в незвичайному образі

На фото Тарас позував у чорній футболці, яка не приховала підкачані руки красеня. Цимбалюк цього разу був з дуже короткою стрижкою і була відсутня розкішна борода актора. Чоловік на декількох фотографіях показав себе з різних ракурсів, хвалячись незвичайним чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як вам такий образ? 2017", - написав Тарас під фото.

Фанати, включаючи Олену Кравець, поставили понад 6 тисяч і написали коментарі:

"Дуже круто"," Красунчик"," Супер, так краще"," ви дуже сильно нагадуєте мені мого померлого друга"," Український Ченнінг Татум"," просто інша людина"," ні, зараз краще"," не впізнала"," Супер, дуже красивий"," симпатичний і красень", " Красунчик!! У Вас дуже красива посмішка !!!", "Зовсім молоденький хлопчик".

Ми писали, що актор Тарас Цимбалюк розповів про те, як він "покайфував" після тривалої подорожі.

Так, в акаунті Цимбалюка з'явилися фото, де він відпочиває в готелі в халатику і тапочках.

Актор зізнався, що SPA-процедури - це для нього справжній "кайф" після тривалої подорожі.

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