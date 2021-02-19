Солістка і фронтвумен популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна вирішила зареєструватися в новій соцмережі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Юлія вирішила повідомити, що зареєструвалася в Clubhouse. Рокерша розмістила чарівне миле фото акцентуючи в макіяжі на яскраво-червоних губах.

У кадрі Юлія одягла вишукане вбрання в сіточку і доповнила образ звисаючими сережками.

Співачка написала, що поки тільки пройшла реєстрацію і відчуває себе ніяково. "Відчуваю розгубленість і заперечення", - зізналася співачка.

Вона розповіла, що визначила, нову соцмережу як "подкасти для всіх"або" розмови про все".Саніна зізналася, що поки її улюбленою мережею залишається Instagram з красивими картинками, людьми, які надихають, текстами під настрій, і каталогом послуг і товарів.

Також Саніна розповіла, що стала рідше «зависати» в соцмережах, встановивши ліміт за часом на всі соцмережі в телефоні.

Фанати зізналися, які соцмережі їм найбільше до душі, деякі шанувальники підтримали Юлію, написавши, що світ прекрасний і без соцмереж, а інші не стали писати про соцмережах, зізнавшись у коханні своєму кумиру:

"Шанувальник не може написати коментар, так як втратив свідомість від побаченого фото Юлі Саніної, ми Вам повідомимо, як шанувальник прийде до тями і поверне дар мови!😮 ", "Який правильний вибір. Життя навколо дуже прекрасна, і все соцмережі на мінімум.", "Співчуваю Я вашому чоловікові! Щоб поруч жити з такими ось очима-ходити в рятувальному жилеті потрібно або з колом, плюс крила, щоб парити під небесами)"

Серед тих, хто схвалив вибір Юлії також кілька українських знаменитостей, таких Соломія Ветвицька з "плюсів", та інші.

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